Новые плацкартные вагоны модернизируют по аналогии с купейными

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пассажирские плацкартные вагоны нового поколения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) оборудуют по аналогии с недавно представленным купейным вариантом. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов в кулуарах конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие", организованной РБК.

"В рамках работы над "вагоном 2019" по аналогии с тем купейным вагоном, который был представлен на Рижском вокзале, мы делаем аналогичный плацкартный вагон, там еще это будет не новый концепт, а модернизация", - рассказал Лошманов.

Он отметил, что все сервисные зоны, которые реализованы в купейных вагонах производства "Трансмашхолдинга", недавно презентованных совместно с ФПК, будут присутствовать и в плацкартном варианте. Вагоны оборудуют USB-розетками, дополнительными светильниками, микроволновками, холодильниками и душевыми.

По словам Лошманова, "Трансмашхолдинг" планирует представить новую концепцию плацкартного вагона для ФПК в августе - сентябре.

"Работа над новой концепцией плацкартного вагона сейчас ведется. Выбрано несколько основных концепций "Федеральной пассажирской компанией", и мы уже готовим макеты новых этих решений, которые мы, наверное, я думаю, на железнодорожной выставке в конце августа или начале сентября в Щербинке уже покажем", - рассказал Лошманов.

Топ-менеджер добавил, что новая концепция плацкартного вагона предполагает дополнительные перегородки, зоны хранения багажа и обуви и столики.

"Перегородка будет трансформируемой, если кто-то едет вдвоем, то можно будет перегородку задвинуть. При этом сохраним и стандартные зоны плацкарта, потому что есть требования по безопасности. Я думаю, что буквально через пару месяцев вы это увидите на макете. Это будет персонализированное пространство для каждого пассажира. Мы его рассматриваем вместе с нашим заказчиком, в первую очередь, как ночной экспресс", - отметил Лошманов.

Ранее сообщалось, что ФПК презентовала купейные и плацкартные вагоны нового поколения производства "Трансмашхолдинга". ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

АО "Федеральная пассажирская компания" - дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании. Парк компании состоит из 459 пар поездов и около 17,5 тыс. вагонов со средним возрастом 17,5 лет.