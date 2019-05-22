"Газпром нефть" договорилась с круизными компаниями о бункеровке судов в объеме 55 тыс. т

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть Марин Бункер" - оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" - заключила новые соглашения с круизными компаниями Royal Caribbean International и Saga Cruises на бункеровку их судов в объеме 55 тыс. тонн в период летней навигации 2019 года. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".

"С мая по сентябрь 2019 года в петербургском пассажирском порту "Морской фасад" "Газпромнефть Марин Бункер" произведет порядка 60 бункеровок круизных лайнеров Royal Caribbean и Saga. Общий объем реализации судового топлива в рамках контрактов составит порядка 55 тысяч тонн", - отмечается в сообщении.

В компании уточняют, что на круизные лайнеры будут поставлены судовые и гибридные нефтепродукты высокого экологического класса с содержанием серы ниже 0,1%, произведенные на Московском и Омском НПЗ "Газпром нефти".

"Терминальная инфраструктура и собственный флот бункеровщиков позволяют "Газпромнефть Марин Бункеру" обеспечивать растущие потребности судовых компаний в высокотехнологичных нефтепродуктах и предоставлять качественный сервис в петербургском порту", - отметил генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункера" Андрей Васильев.

По его словам, Санкт-Петербург - популярное туристическое направление: только в 2018 году на круизных лайнерах город посетили 620 тысяч путешественников. Динамика роста пассажиропотока показывает, что ежегодно количество круизных линий в Санкт-Петербург будет только увеличиваться.

"Газпромнефть Марин Бункер" - дочернее предприятие "Газпром нефти", созданное в 2007 году для круглогодичной реализации судовых топлив и масел для морского и речного транспорта.