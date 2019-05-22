Utair в июне откроет первый прямой рейс из Владикавказа в Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") откроет прямой рейс из Владикавказа в Сочи, он будет выполняться два раза в неделю. Жители Владикавказа впервые смогут без пересадок добраться до Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Несмотря на то, что Сочи и Владикавказ расположены рядом, путь между ними на машине занимал 12-14 часов. Теперь время в пути сократится до часа", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Рейсы из Владикавказа в Сочи Utair начнет выполнять с 3 июня по вторникам и субботам. Вылет из Сочи в 10:45, из Владикавказа - в 12:45 по местному времени.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, - испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).