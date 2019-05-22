Работники из моногорода Пикалево поблагодарили Путина за помощь

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков передал президенту России записку с благодарностью от жителей моногорода Пикалево в Ленинградской области.

Путин в среду выступил на съезде ФНПР. "Владимир Владимирович, я хочу еще на минуту вас задержать и передать послание из города Пикалево, где 4 июня десять лет назад вы призвали к социальной ответственности известных работодателей, предпринимателей, которые все-таки с тех пор нормально относятся к своим трудовым коллективам. Это записка с благодарностью вам", - сказал Шмаков перед тем, как Путин покинул съезд.

Моногород Пикалево стал известен в 2009 году, когда была приостановлена работа трех градообразующих предприятий, которые не смогли договориться о ценах на сырье. Путин провел совещание со всеми участниками конфликта, после чего был подписан договор между компаниями "БазэлЦемент" и "Фосагро" о возобновлении поставок сырья (нефелинового концентрата) на предприятие "БазэлЦемент-Пикалево". Кроме того, правительство РФ пообещало компенсировать убытки РЖД в связи с перевозкой нефелинового концентрата от компании ОАО "Апатит" по железнодорожным путям на "БазэлЦемент-Пикалево" по фиксированному тарифу.

Позже правительство Ленинградской области разработало комплексный инвестиционный план развития моногорода, в котором проживает около 20 тыс. человек.