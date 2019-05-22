Правительство Украины выводит газотранспортную систему за пределы "Нафтогаза"

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции госкомпании "Нафтогаз Украины", которая настаивала на модели ISO (independent system operator). Об этом сообщила пресс-служба компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Предложенная кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой газотранспортной системы (ГТС) за пределы группы "Нафтогаза". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

Анбандлинг - выделение функции оператора газотранспортной системы - должен состояться с 1 января 2020 года.

Пресс-служба "Магистральных газопроводов Украины" сообщила, что кабмин внес изменения в постановление от 1 июля 2016 года "Об отделении деятельности по транспортировке и хранению (закачка, отбора) газа", которыми он определил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза". Выбранная модель предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получения имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией МГУ. Это решение не требует дополнительных законодательных изменений, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO, утверждает компания.

"Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка", - заявила компания.

"Нафтогаз Украины" в 2018 году получил 13,6 млрд гривен (более $510 млн) чистой прибыли. При этом транзит природного газа был самой прибыльной сферой в деятельности компании. В 2018 году через Украину прокачали 86,8 млрд куб. м газа, что принесло прибыль в размере почти 36,5 млрд гривен (около $1,4 млрд).