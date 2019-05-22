Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП в связи с амнистией капиталов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на освобождение от ответственности лиц, являющихся декларантами, или лиц, информация о которых содержится в специальной декларации, поданной в ходе третьего этапа амнистии капиталов.

Документ был инициирован правительством в целях реализации поручения президента РФ от 23 февраля 2019 года о продлении срока амнистии. Согласно принятому ранее пакету законов, третий этап амнистии капиталов продлится с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Законопроектом предлагается распространить гарантии, предусмотренные ранее принятым пакетом законов об амнистии капиталов, то есть освобождение от административной ответственности по ряду статей КоАП РФ, на лиц, являющихся декларантами, или лиц, информация о которых содержится в специальной декларации, поданной в ходе третьего этапа декларирования.

Освобождение от административной ответственности может быть применено только при одновременном соблюдении следующих условий: отсутствие у декларанта на дату представления декларации контролируемых иностранных компаний, контролирующим лицом которых он признается, перевод всех денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, на счета (вклады) декларанта в кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций, на дату представления декларации.

Об амнистии капиталов

Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года - тогда налоговики собрали около 7,2 тыс. деклараций о зарубежном имуществе и активах россиян.

Второй этап стартовал 1 марта 2018 года и завершился 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа россияне задекларировали более €10 млрд. В обмен заявившие освобождались от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства.

Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки. Желающие вернуть капитал в Россию могли сделать это, не выплачивая налог на прибыль или налог на доходы физических лиц.