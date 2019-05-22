Россия и Вьетнам подписали более 10 документов о сотрудничестве в экономике

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пакет из более чем 10 документов был подписан по итогам переговоров премьер-министра Дмитрия Медведева с его вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. В присутствии премьеров стороны заключили договоренности, касающиеся сотрудничества в сферах строительства, энергетики, туризма, мирного атома, регионального сотрудничества.

В частности, была подписана программа сотрудничества Министерства строительства и ЖКХ и Министерства строительства Вьетнама на 2019-2024 годы. Минэкономразвития РФ и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Вьетнама заключили меморандум о сотрудничестве в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, учетно-регистрационной системы, оценки объектов недвижимости и планирования землепользования.

Ростуризм и Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама договорились о сотрудничестве на период 2019-2024 годы. ООО "Альтарикс" и Вьетнамская корпорация почт и телекоммуникаций договорились о взаимопонимании и сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий."Ростелеком" и Вьетнамская корпорация почт и телекоммуникаций заключили меморандум о сотрудничестве по вопросам продуктов и решений в области информационно-коммуникационных технологий.

Что касается сферы регионального сотрудничества, то в присутствии премьеров двух стран было подписано соглашение между правительством Калужской области и Народным комитетом провинции Биньтхуан об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической и социально-культурных сферах.

Бизнес-объединения России и Вьетнама также договорились о продолжении взаимодействия. Соглашения о сотрудничестве были заключены между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Вьетнама, а также между "Деловой Россией" и Торгово-промышленной палатой Вьетнама. Ассоциация юристов России и Ассоциация юристов Вьетнама подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и юридической поддержке между объединениями.