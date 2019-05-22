Эксперты определили победителей московской бизнес-премии "Прорыв года"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Экспертный совет московской бизнес-премии "Прорыв года" на заседании в среду определил ее победителей, сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"На платформе "Активный гражданин" завершился отбор финалистов премии "Прорыв года". По итогам голосования москвичей и заочного рассмотрения заявок полуфиналистов в совете при штабе по защите бизнеса Москвы в финал вышел 31 предприниматель. Победителей экспертный совет премии определил на заседании 21 мая", - говорится в сообщении.

Имена победителей будут объявлены 27 мая на церемонии награждения на сцене "ВТБ Арены". Лучших предпринимателей назовут в девяти номинациях: "Почетный стартап года" (предприниматели старше 55 лет), "Иностранный предприниматель года", "Экспортер года", "Социально ответственный бизнес года", "Возвращение года" (бизнес, который смог выйти в рост после убытков), "Франшиза года", "Мама - успешный предприниматель года", "Гран-при года" (бизнес с самыми высокими темпами роста) и "Молодой предприниматель года" (бизнесмены младше 30 лет).

У каждого финалиста премии своя история, но их объединяет любовь к своему делу, необычайная смелость, сила духа и позитивное отношение к жизни, отметил руководитель департамента Алексей Фурсин. "Своим примером они показывают, что предпринимательство в столице - это доступно, перспективно и интересно", - приводит его слова пресс-служба.

Бизнес-премия "Прорыв года" стартовала в марте. За полтора месяца заявки на участие подали более 35 тыс. человек.