Госдума одобрила в I чтении налоговые льготы в связи с предоставлением ипотечных каникул

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения материальную выгоду, полученную при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул. Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и Матвиенко. Он подготовлен во исполнение поручения по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года об обеспечении внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ипотечных каникул. Они предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление запрета для кредиторов на применение в этот период предусмотренных законодательством последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, если оно является единственным жилым помещением заемщика.

В ходе дополнительной экспертизы документа было установлено, что предоставление заемщику ипотечных каникул повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им в ходе ипотечных каникул, в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке НДФЛ в 35%. "В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул.