Фабрика КНДР "Ынхасу" отправила в РФ первую партию косметики для нового бутика

ПХЕНЬЯН, 22 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Крупнейшая в КНДР фабрика косметики "Ынхасу" отправила в Россию первую партию продукции для своего бутика, который готовится к открытию в Москве, сообщил в среду корреспонденту ТАСС директор предприятия Ким Хён.

"Буквально несколько дней назад мы отправили в Россию на рейсовом самолете Пхеньян - Владивосток 25 коробок общим весом 750 кг, в которых находится косметическая продукция нашей фабрики, - отметил Ким Хён. - Это первая партия косметики из КНДР, которая предназначается для открытия в Москве нового магазина косметики нашего предприятия под маркой "Ынхасу".

По его словам, за последний год российские представители неоднократно посещали Пхеньян для проведения переговоров, в ходе которых было подписано соглашение о сотрудничестве, а также подготовлены необходимые документы для получения сертификата соответствия продукции фабрики из КНДР на территории России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Мы планируем, что уже в ближайшее время косметика под маркой "Ынхасу" будет поставляться через наше представительство в Москве во все страны ЕАЭС", - подчеркнул Ким Хён.

Косметика под брендом "Млечный путь"

Пхеньянская фабрика косметики "Ынхасу", что переводится с корейского как "Млечный путь", является крупнейшей в КНДР. По официальным данным, предприятие производит 320 видов косметической продукции, а общее число выпускаемых изделий составляет 7 млн единиц в год. Несколько лет назад завод прошел полную модернизацию, в ходе которой были установлены современные автоматизированные производственные линии.

В цехах, где поддерживается стерильность, выпускаются различные виды крема для лица и рук, туалетная вода, помада, пудра, шампунь, зубная паста и большое разнообразие душистого мыла. Среди новинок, разработанных на фабрике, корреспонденту ТАСС продемонстрировали крем для лечения мозолей на ногах и специальный окрашивающий шампунь.

В большую часть продукции фабрики "Ынхасу" добавляют экстракт знаменитого кэсонского женьшеня и другое натуральное сырье, полезное для кожи человека. Помимо ставшей уже привычной косметики с добавлением алоэ, прополиса и масла абрикосовых косточек, на пхеньянском предприятии выпускают достаточно экзотические средства, например, шампунь с хитозаном, который содержится в панцирях морских крабов, и мыло с пчелиным маточным молочком. Как отметил директор предприятия, изготовленный на фабрике питательный лосьон с женьшенем, который восстанавливает упругость кожи и стимулирует кровообращение, ранее получил главный приз на одной из косметических выставок в Японии, что по его мнению, подтверждает высокий уровень качества продукции.