Медведев: товарооборот России и Вьетнама достиг рекордных показателей

"Мы отметили действительно неплохую, хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества, по итогам последних трех лет товарооборот у нас рос, и в 2017, и в 2018 году на весьма значительные величины. Это рекордный уровень за весь период постсоветского сотрудничества", - сказал премьер-министр РФ.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Товарооборот России и Вьетнама установил рекорд, страны договорились активнее использовать во взаиморасчетах национальные валюты. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком.

По оценке премьера, переговоры с Нгуен Суан Фуком прошли в дружественной атмосфере, удалось обсудить самые разные вопросы. В результате стороны, по его словам, подтвердили настрой на продолжение всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Медведев уточнил, что договорился со своим вьетнамским коллегой "двигаться вперед, продолжать работу по диверсификации структуры товарообмена за счет высоких технологий, более активно использовать национальные валюты, увеличивать встречные потоки капиталовложений".

Кроме того, российский премьер сообщил о достижении договоренности о продолжении масштабного сотрудничества в промышленном производстве, в области инфраструктуры, сфере транспорта, электроэнергетике, нефтегазовом секторе, в промышленной сборке и других областях. "Мы договорились обеспечить благоприятные условия для эффективной реализации на территории наших стран совместных проектов с участием наших компаний, я имею в виду "Газпром", "Роснефть", "Зарубежнефть" и "Новатэк", - сказал он.

Медведев также высказался в пользу продолжения сотрудничества в области энергетического сектора. По его мнению, это взаимодействие необходимо развивать и диверсифицировать, а также запускать новые проекты. По словам премьер-министра РФ, стороны также отметили, наличие хороших возможностей для наращивания взаимодействия в медицинской и фармацевтической промышленности.

"Наши компании готовы поставлять современную продукцию на вьетнамский рынок, и в целом есть у нас и уникальные совместные проекты в научно-технической сфере", - добавил Медведев, уточнив, что имеет в виду российско-вьетнамский тропический научно-исследовательский центр. Глава правительства, подводя итог прошедшим переговорам, указал на необходимость расширять взаимодействие в сфере связи, телекоммуникаций, космоса и информационной безопасности.

Центр ядерных технологий

Необходимо скоординировать усилия России и Вьетнама по реализации проекта Центра ядерных технологий (ЦЯТ), сообщил Медведев. "Что касается атомной энергии, в этой сфере необходимо скоординировать усилия для реализации проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерных технологий", - сказал он.

Со своей стороны Нгуен Суан Фук заверил, что вьетнамская сторона "продолжит усилия по реализации проекта строительства центра ядерных технологий во Вьетнаме". "Будем также реализовывать соглашение между Россией и Вьетнамом о содействии Вьетнаму электронного правительства, а также рассмотрим вопрос поставки российской фармацевтической продукции во Вьетнам", - сказал премьер Вьетнама.

Соглашение с Вьетнамом о сотрудничестве по сооружению Центра ядерной науки и технологий на территории страны было подписано 21 ноября 2011 года. Документ предусматривал оснащение Центра исследовательским ядерным реактором, научно-исследовательскими лабораториями, оборудованием и необходимой инфраструктурой. Меморандум о взаимопонимании по плану реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама, фиксирующий дальнейшие шаги по реализации проекта, был подписан 29 июня 2017 года.

19 ноября 2018 года вьетнамская сторона уведомила об одобрении проведенного предварительного технико-экономического обоснования Центра ядерной науки и технологий. В настоящее время идут российско-вьетнамские консультации по дальнейшим шагам по проекту, обсуждается контрактная схема его реализации. В соответствии с межправительственным соглашение предполагается выделение вьетнамской стороне государственного кредита РФ на сооружение Центра ядерной науки и технологий.

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