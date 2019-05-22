Сбербанк внедрил возможность снятия средств в банкомате без банковского счета

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сбербанк запустил в тестовом режиме услугу, позволяющую снимать денежные средства в банкомате без открытия банковского счета. Такая возможность появилась при денежном переводе через "Сбербанк Онлайн": для получения денег необходимо будет лишь ввести код перевода, сообщили ТАСС в колл-центре кредитной организации.

"Перевод называется "До востребования", он еще не всем доступен, он только начинает реализовываться. А так вообще можно будет отправить перевод через веб-версию "Сбербанк Онлайн" или мобильное приложение для Android и iOS. Получить перевод можно наличными в банкомате, а также в отделении банка при наличии документа, удостоверяющего личность, и контрольного номера перевода", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что контрольный номер перевода получателю должен предоставить сам отправитель.

Минимальная сумма для такого перевода - 100 рублей. "И суммы должны быть кратные 100, 500, 1000", - добавил сотрудник колл-центра. Он уточнил, что это связано с тем, что в банкоматах нет купюр меньше 100 рублей. Комиссия при таких переводах составляет 1,5% от суммы, минимум - 30 рублей, максимум - 1 тыс. рублей.

В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что банк проводит пилотирование новых сервисов переводов. "Мы не комментируем продукты и сервисы до того, как они официально представлены рынку", - добавили в пресс-службе.

Ранее о начале тестирования сервиса сообщило издание РБК, отметив, что такой функционал появился у части клиентов банка в приложении "Сбербанк Онлайн".