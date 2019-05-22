Лихачев заявил, что вопрос возобновления строительства АЭС во Вьетнаме не поднимался

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вопрос возобновления строительства АЭС во Вьетнаме не поднимался в ходе переговоров премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьера Вьетнама Нгуен Суан Фука, заявил ТАСС глава Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи.

"Нет, пока не поднимался", - сказал он.

Решение о строительстве АЭС "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме принималось в 2009 году, когда экономический рост страны составлял порядка 8% и прогнозировался на уровне 10% на ближайшую перспективу. Вьетнам предусматривал сооружение двух энергоблоков блоков проекта ВВЭР-1200, которые планировалось ввести в эксплуатацию в 2028 и 2029 годах. В 2016 году Вьетнам отказался от планов строительства первой в стране АЭС "Ниньтхуан" из-за больших расходов на реализацию проекта при произошедшем за последние годы снижении цен на традиционные энергоресурсы.

Росатом сообщал, что продолжает сотрудничество с Вьетнамом в атомной сфере, несмотря на заморозку строительства атомной электростанции в стране.