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Путин поручил не ослаблять внимание к проблеме задолженности по зарплатам

По словам президента России, по крупным задолженностям надо работать точечно
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил точечно работать для погашения задолженности по зарплатам на предприятиях, допустивших наибольший размер долга.

"Нужно за этим следить внимательно. Но по крупным задолженностям надо работать отдельно, точечно", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Таким образом он прокомментировал доклад главы Минтруда, который доложил президенту о ситуации с задолженностью по зарплатам в регионах.

Министр, в частности, отметил, что уровень задолженности стабилизировался на уровне 2,8-2,9 млрд рублей, с порядка 100 предприятий Роструд работает точечно.

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