Титов предостерег предпринимателей от замалчивания информации о своих уголовных делах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предостерег предпринимателей, находящихся под следствием, от сокрытия от общественности информации о своих уголовных делах. Он этом Титов заявил на Столыпинском форуме.

"Все предприниматели, к сожалению, пытаются замолчать свое дело, то есть пытаются как-то там договориться, решить вопросы и, наоборот, пытаются не сделать его публичным, не говорить о нем, не делать достоянием гласности", - сказал Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, к нему поступает много обращений от предпринимателей, которые просят не делать публичной информацию об их уголовном преследовании. Титов считает такую позицию ошибочной.

"Это обман, это то, что от вас ждут ваши недруги. Потому что если вы замалчиваете вопрос, если никто об этом ничего не знает, они будут постоянно сидеть у вас на шее или, в лучшем случае, брать взятки с вас", - подчеркнул Титов.

В связи с этим бизнес-омбудсмен указал на важность роли общественных институтов в защите прав предпринимателей.