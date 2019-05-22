Топилин заявил, что в 13 регионах есть дефицит бюджета на индексацию зарплат бюджетников

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. С дефицитом бюджета при реализации майских указов президента РФ Владимира Путина от 2012 года по повышению заработных плат отдельных категорий бюджетников столкнулись 13 регионов. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"У нас есть 13 регионов, в которых пока наблюдается небольшой дефицит. Мы исходим из того, что доходы регионов растут, и регионы смогут эту потребность [в средствах на повышение зарплат отдельных категорий бюджетников] покрыть до конца года", - сказал он, отметив, что в прошлом году советующий указ был выполнен на 100%.

Согласно майским указам президента от 2012 года, уровень зарплат врачей, профессорско-преподавательского состава, научных работников, работников образования должен был вырасти до 200% от средней зарплаты в регионе, а среднего медперсонала, работников социальной сферы - до 100% от средней по экономике региона к концу 2018 года.

О задолженностях по зарплате

Топилин отметил, что задолженность по заработной плате в России стабилизировалась на уровне 2,9 млрд рублей. "Что касается задолженности, Владимир Владимирович, на уровне 2,9 млрд рублей она стабилизировалась", - сказал он президенту.

По словам министра, на контроле у Роструда 100 предприятий, которые "постоянно отслеживаются по данному вопросу".

Топилин также сообщил, что Минтрудом подготовлен законопроект, который позволит инспекторам по труду направлять исполнительные документы в Федеральную службу судебных приставов, которая будет осуществлять списание средств со счета работодателя. "В ближайшее время он [законопроект] будет внесен в правительство", - добавил министр.

Об общей безработице

Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.

"На рынке труда ситуация с занятостью остается достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица - показатель, который мы считаем по международной методологии - составила 4,8% по году. Если брать предыдущие годы - 2012, 2015, этот показатель составил 5,2% и 5,5%. В принципе мы достигли очень неплохих показателей по уровню безработицы, первый квартал этого года - тенденции продолжаются, в марте месяце - порядка 4,7%. Если сравнивать с мартом прошлого - это 5%, тренд на снижение безработицы продолжается", - сказал он.

Министр отметил, что в начале 2019 года было повышено пособие по безработице, в связи с чем в первом квартале регистрируемая безработица увеличилась. "Порядка 20% увеличилась регистрируемая безработица, но общая безработица, которая считается по международному показателю, продолжает снижаться," - добавил Топилин.

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