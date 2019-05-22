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Разрыв бизнес-контактов Google и Huawei

Глава МИД КНР назвал экономической травлей действия США в отношении Huawei

Ван И считает давление на компанию со стороны Вашингтона беспричинным
Глава МИД КНР Ван И Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава МИД КНР Ван И
© Антон Новодережкин/ТАСС

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И назвал внесение администрацией США китайской телекоммуникационной компании Huawei в черный список типичной экономической травлей. Об этом он заявил журналистам в среду в Бишкеке на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

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"Использование США государственной силы для оказания беспричинного давления на такую частную китайскую компанию, как Huawei, представляет собой типичную экономическую травлю", - приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

"Те, кто на правильном пути, могут снискать поддержку, а те, кто сбился с него, помощи не находят. Политика США, по которой они ставят себя выше других, не получит признания и поддержки международного сообщества", - добавил он.

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Теги
СШАКитайВан ИТрамп, ДональдРазрыв бизнес-контактов Google и Huawei
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