Россия собирается наращивать сотрудничество с Вьетнамом, несмотря на санкции США

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. РФ имеет достаточно инструментов для наращивания сотрудничества с Вьетнамом, несмотря на санкции США в отношении ряда российских компаний, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов по итогам переговоров премьер-министров России Дмитрия Медведева и Вьетнама Нгуен Суан Фука.

"Никакие односторонние, противозаконные и наносящие прямой ущерб стабильности экономических отношений в мире действия разных стран людям, компаниям, правительствам, которые искренне хотят сотрудничать, нанести ущерба не могут", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Создать определенные временные проблемы - да, конечно. И эти проблемы связаны прежде всего со сферой взаиморасчетов, поставок тех или иных видов продукции. Но у нас достаточно инструментов в финансовой сфере, в сфере клиринга, в сфере реструктурирования тех или иных отношений, чтобы легко мы могли продолжать сотрудничество, не подвергая никого риску, не нарушая взятых 6 себя обязательств и эффективно их выполняя", - добавил вице-премьер.

Акимов признал, что есть проблемы, связанные с реализацией [ТЭС] "Лонг Фу-1", есть вопросы текущие, но подобные проблемы сопровождают внешнеэкономическую работу практически с любой страной. Россия в связи с этим не ощущает никаких фатальных трудностей, и тем более нельзя говорить о том, что наносится какой-то ущерб. "Наоборот, повестка нашего сотрудничества расширяется", - подчеркнул вице-премьер.