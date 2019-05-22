Медведев заявил, что Россия подготовила свыше 50 тыс. специалистов для Вьетнама

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия подготовила свыше 50 тыс. специалистов для Вьетнама, часть из которых занимает государственные посты в этой стране. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком.

По словам Медведева, в России обучаются тысячи вьетнамских студентов, в частности, за счет государственных стипендий. "За все годы сотрудничества в области образования Россия подготовила более 50 тыс. вьетнамских специалистов. Многие из них трудятся в государственном секторе, занимают государственные посты и играют важную роль в жизни страны", - сказал Медведев, отметив, что для России это очень приятный факт.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, премьер рассказал, что только в 2018 году Вьетнам посетило свыше 600 тыс. российских туристов. Он подчеркнул, что это одно из любимых мест отдыха для россиян, где российских гостей всегда встречают с искренним гостеприимством.

Медведев добавил, что в этом плане знаковым событием станет проведение перекрестных годов России и Вьетнама. "Сегодня вечером мы с моим коллегой Нгуен Суан Фуком откроем эти годы в концертном зале "Зарядье", я всех приглашаю на торжественную церемонию открытия", - заключил глава правительства РФ, заметив, что это событие отражает особый характер двусторонних отношений РФ и Вьетнама и приурочено к 25-летию подписания договора о дружбе между странами и к 70-летию установления дипломатических отношений.