Минэнерго ожидает роста добычи сланцевой нефти в США

ТАСС, 22 мая. Министерство энергетики России считает, что объемы добычи сланцевой нефти в США в среднесрочной перспективе продолжат расти, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью газете Аsharq al awsat.

"Добыча нефти в США продолжает расти, при этом анализ структуры добычи указывает на то, что рост в среднесрочной перспективе продолжится", - сказал он.

Новак заметил, что рост может произойти в третьем-четвертом квартале 2019 года после окончания периода инфраструктурных ограничений в бассейне Permian - центре сланцевой добычи в США и штате Нью-Мексико.

"При этом не стоит забывать, что объем добычи сланцевой нефти в США довольно чувствителен к цене на нефть, хотя благодаря повышению эффективности добычи и совершенствованию технологий уровень безубыточности сланцевой добычи существенно упал", - добавил министр.

Добыча в США

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол ранее говорил, что сланцевая революция в США приведет к далеко идущим последствиям в мировой энергетике и экономике, рост добычи сланцевой нефти недооценен.

По его словам, на прошлом форуме в Давосе они представили неправильную оценку роста производства сланцевого газа в США. Вместо прогнозируемых 1,5 млн баррелей в сутки добыча в США выросла на 2,1 млн баррелей в 2018 году.

В феврале Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2019 году до 12,4 млн баррелей в сутки с 12,1 млн, а в 2020 году - до 13,2 млн баррелей в сутки с 12,9 млн. Рост произойдет в основном за счет проектов, сосредоточенных в бассейне Permian.

Согласно обновленному прогнозу ведомства, средняя стоимость барреля нефти марки Brent в текущем году составит $61,03, а в 2020- оду достигнет $62. Нефть марки WTI будет стоить $54,79 за баррель и $58 за баррель в 2019 году и 2020 году соответственно.