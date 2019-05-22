Банк для обслуживания ракетно-космических предприятий переименовали в Роскосмосбанк

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк госкорпорации "Роскосмос" АО "Фондсервисбанк" переименован в АО "Роскосмосбанк", при этом в переходный период у организации будет два названия. Об этом сообщила в среду пресс-служба Роскосмоса.

"Фондсервисбанк переименовали в Роскосмосбанк", - говорится в сообщении. В Роскосмосе уточнили ТАСС, что есть переходный процесс, пока у кредитной организации два названия.

Соответствующее решение было принято госкорпорацией как единственным акционером и согласовано с Центробанком 14 мая. Позже изменения были внесены в устав организации. При этом изменений прав и обязанностей по отношению к клиентам или контрагентам не последует. "Все договоры и соглашения, заключенные банком, сохранят свое действие", уточнили в Роскосмосе.

Смена названия банка и предстоящий ребрендинг входит в стратегию его развития, направленную на "приоритетное обслуживание предприятий ракетно-космической отрасли и их работников". Сейчас финансовая организация расширяет продуктовую линейку, модернизирует технологическую базу и сеть отделений.

Ранее источник, близкий к руководству новой кредитной организации, пояснил ТАСС, что Роскосмосбанк будет выполнять функции казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли.

Роскосмосбанк в рейтинге по активам занимает 58-е место. Отделения банка открыты в Москве, Байконуре, Плесецке, Ростове-на-Дону.