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Декларации о доходах чиновников

Доход губернатора Самарской области за 2018 год снизился на 30%

Дмитрий Азаров заработал в прошлом году 4,3 млн рублей

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Доход губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам 2018 года снизился на 30,3% к уровню 2017 года - до 4,3 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Самарской области.

За 2017 год Азаров заработал 6,1 млн рублей.

"Декларированный годовой доход - 4,3 млн рублей", - говорится в документе.

Согласно опубликованной декларации, в собственности у Азарова находится земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 500 кв. м, жилой дом площадью 506,7 кв. м, квартира в индивидуальной собственности площадью 234,3 кв. м и квартира в общей долевой собственности площадью 59,2 кв. м, гараж площадью 31,5 кв. м и хозяйственная кладоввя - 7,6 кв. м. Также у него в пользовании находятся квартира - 50,3 кв. м, Toyota Land Cruiser 200 и Lada Largus.

Супруга губернатора Эллина Азарова за 2018 год задекларировала доход в сумме 2,48 млн рублей, в 2017 году - 5,9 млн рублей. Она владеет земельным участком в общей долевой собственности в 2,2 тыс. кв. м, квартирой площадью 50,3 кв. м. и нежилым помещением площадью 76, 1 кв. м.

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РоссияДекларации о доходах чиновниковАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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