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Ford отзывает в России более 14,5 тыс. авто из-за проблем с подвеской

Речь об автомобилях, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. ООО "Форд Соллерс Холдинг" - российский представитель Ford - отзывает в России 14 тыс. 576 авто марки Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Речь идет об автомобилях, реализованных с августа 2012 г. по апрель 2018 г., сообщил Росстандарт.

Причиной отзыва транспортных средств стало то, "частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин", - говорится в сообщении.

В Росстандарте подчеркнули, что трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения.

Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

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