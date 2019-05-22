Республика Сербская намерена присоединиться к проекту "Турецкий поток"

БЕЛГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины, БиГ) намерена построить у себя ветку газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил в среду после встречи с послом РФ в Боснии и Герцеговине Петром Иванцовым председатель Президиума БиГ Милорад Додик.

"Ключевой вопрос, которым мы будем заниматься в будущем, это строительство газопровода, части ветки, которая будет соединяться с тем, что носит название "Турецкий поток". Мы хотим от Биелины до Баня-Луки построить газопровод, это станет одной из тем в Санкт-Петербурге", заявил Додик в эфире национального телевидения RTRS.