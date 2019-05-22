Титов и Group-IB проверят шестерых обвиняемых бизнесменов на "детекторе правды"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и компания Group-IB проверят обвиняемых бизнесменов на "детекторе правды". Об этом бизнес-омбудсмен сообщил на II Столыпинском форуме.

"К сожалению, в нашей стране результаты подобных исследований не имеют процессуального значения. Однако мы уверены, что, пройдя столь сложное исследование в уважаемой на международном рынке фирме, наши заявители смогут заметно улучшить свои позиции в глазах общественного мнения", - сказал Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, заявки на прохождение детектора уже подали шесть фигурантов "российского списка Титова". Среди них бывший гендиректор банка "Кредит экспресс" Михаил Колмыков, фигурант "дела тверских энергетиков" Сергей Конченков, совладелец холдинга "Юлмарт" Дмитрий Костыгин, основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский, гендиректор ООО "Липецкая трубная компания (ЛТК) "Свободный сокол" Игорь Ефремов и ростовский бизнесмен Юрий Погиба.

"Детектор правды" - это комплексный метод исследования компании Group-IB, который включает в себя несколько этапов - экспресс-оценка правдивости высказываний по движению зрачков, анализ крови на предмет отсутствия в ней химических препаратов, способных обмануть детектор, и стандартная процедура проверки на полиграфе при помощи замеров частоты пульса и потоотделения.