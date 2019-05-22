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Имущество новосибирского завода "Сибэлектротерм" выставили на торги за 1,3 млрд рублей

По словам конкурсного управляющего предприятия, площадка может быть интересна компаниям, которые собирают электрические печи промышленного масштаба

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Здания и земельный участок банкротящегося крупного новосибирского завода "Сибэлектротерм", выпускающего оборудование для металлургии, выставили на торги за 1,3 млрд рублей, аукцион назначили на 26 июня. Об этом сообщил в среду конкурсный управляющий предприятия Сергей Лебедев.

"Была проведена оценка, и такую стоимость [1,3 млрд рублей] установил новосибирский арбитраж. Мы рассчитываем продать имущественный комплекс, но полагаем, что цена будет ниже. Сколько именно, сказать не могу", - сказал он.

Лебедев добавил, что площадка может быть интересна компаниям, которые собирают электрические печи промышленного масштаба.

По данным Единого государственного реестра сведений о банкротстве, в состав лота вошли здание заводоуправления площадью 45,8 тыс. кв. м, земельный участок площадью 48,3 тыс. кв. м и два нежилых здания площадью 11,4 тыс. кв. м и 185 кв. м.

Заявление о банкротстве завода было подано в 2014 году одним из кредиторов предприятия, позже в дело вступили другие коммерческие структуры, перед которыми завод имеет долги. С частью из них удалось заключить мировое соглашение. Тем не менее в феврале 2017 года Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения на предприятии.

ОАО "Сибэлектротерм" работает на рынке электрометаллургического оборудования с 1945 года, является одним из крупнейших российских производителей оборудования для металлургии. По данным на сайте предприятия, оно поставляло свою продукцию в 32 страны.

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