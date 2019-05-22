Ростех поставит "Россетям" оборудование для цифровизации на 69 млрд рублей до 2022 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует поставки оборудования для компаний группы "Россети" для цифровизации электросетевого комплекса на сумму 69 млрд рублей до 2022 года, следует из сообщения холдинга.

"Ростех активно участвует в цифровизации отечественного электросетевого комплекса. Одним из основных направлений работы определено создание систем интеллектуального учета электроэнергии. Планируемый объем производства приборов учета на предприятиях госкорпорации составляет 1,6 млн единиц в год. Ожидаемая выручка от реализации проектов по цифровизации энергосетевого комплекса России в 2018-2021 годах составляет 69 млрд рулей.", - говорится в сообщении.

Официальный представитель "Росэлектроники" пояснил ТАСС, что поставки ожидаются компаниям группы "Ростех" на сумму в 69 млрд рублей. Ранее генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский сообщал ТАСС, что в конкурсах на поставку умных приборов учета также участвуют в том числе концерн "Энергомера" (Ставропольский край), НПО "Мир" (Омск), НПК "Инкотекс" (Москва).

"Россети" планируют установить почти 22 млн приборов учета электроэнергии в рамках программы цифровизации электросетей. Программа реализуется в том числе в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада".

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Проект позволит снизить операционные и инвестиционные расходы сетевых компаний, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.