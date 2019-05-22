Акции Qualcomm упали после решения по иску о нарушении антимонопольного законодательства

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Акции компании Qualcomm, являющейся крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов, рухнули в среду утром на Нью-йоркской бирже на 10,25%, до $69,82 за акцию после решения федерального судьи по иску, поданному в 2017 году Федеральной комиссией по торговле США. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

Как сообщила в среду телекомпания CNN, падение котировок произошло после принятого во вторник вечером решения окружного суда в штате Калифорния, согласно которому компания нарушила антимонопольное законодательство, поскольку требовала от компаний - изготовителей смартфонов чрезмерные выплаты за использование ее лицензионных компонентов.

Окружной судья Люси Кох, по данным CNN, вынесла постановление, согласно которому Qualcomm не имела права требовать процент с продажи каждого смартфона, а должна была получать значительно меньшие отчисления. "Такая практика в течение многих лет наносила ущерб конкуренции", - отметила судья в постановлении, в котором, в частности, содержится требование осуществлять на протяжении семи лет мониторинг за деятельностью компании с тем, чтобы она придерживалась правил честной конкуренции.

Вице-президент Qualcomm Дон Розенберг, по данным телекомпании, заявил о намерении подать апелляцию. "Мы решительно не согласны с решением суда и с интерпретацией фактов", - привела CNN его слова.

Телекомпания отметила, что решение по иску Федеральной комиссии по торговле принято всего через месяц после того, как Qualcomm урегулировала похожий иск с компанией Apple. 16 апреля они достигли договоренности относительно разногласий по патентам и поставкам процессоров. Компании прекращают все судебные разбирательства, при этом Apple придется выплатить Qualcomm штраф.