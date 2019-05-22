Калининград рассчитывает на опережающее финансирование региональных проектов

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Калининградская область рассчитывает на опережающее финансирование реализации инфраструктурных проектов в регионе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам встречи губернатора области Антона Алиханова с заместителе председателя правительства РФ Виталием Мутко, состоявшейся в среду в Москве.

На встрече, среди прочего, обсуждался ход реализации федеральной целевой программы "Социально - экономическое развитие Калининградской области", рассчитанной до 2025 года.

"Сегодня с коллегами из федеральных министерств обсудим перечень объектов, которые мы готовы реализовать в рамках федеральных программ. Калининградская область в последние годы на высоком уровне исполняет ФЦП, поэтому мы предложили опережающими темпами профинансировать ряд мероприятий. Вся проектно-сметная документация под объекты подготовлена. Надеюсь, что в ближайшее время в бюджетном цикле эти решения будут приняты", - приводит пресс-служба слова Алиханов.

Отмечается, что речь идет в частности о проектах, рассчитанных на защиту от разрушения морем берегов Балтики, строительство дорожной инфраструктуры, коммуникаций и инфраструктуры для развития Калининграда и других муниципалитетов.

Виталий Мутко пообещал поддержку региону. "Поддержка проектов со стороны правительства в этом стратегически важном для России регионе имеет принципиальное значение не только для Калининградской области, но и для всей страны. И мы будем и дальше уделять этому особому субъекту России особое внимание", - цитирует зампреда российского правительства пресс-служба.

Калининградская область окружена территориями Литвы и Польши и не имеет общих сухопутных границ с основной территорией РФ. В декабре 2018 года население региона превысило 1 млн человек.