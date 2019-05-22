"Новатэк" может принять участие в проекте электрогенерации на СПГ во Вьетнаме

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Новатэк" и народный комитет провинции Ниньтхуан Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании о реализации проекта электорогенерации на сжиженном природном газе (СПГ), передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Соглашение заключено по итогам переговоров премьер-министра Дмитрия Медведева с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

"Меморандум о взаимопонимании между ПАО "Новатэк" и народным комитетом провинции Ниньтхуан Социалистической Республики Вьетнам по развитию интегрированного проекта электрогенерации с использованием сжиженного природного газа в Кана", - сказано в протоколе встречи.

В "Новатэке" пояснили, что проект будет реализовываться совместно с Siemens Aktiengesellschaft, Total Gas & Power Business Services S.A.S и Vietnam A&A Technology Investment Co. Ltd. Он предусматривает поставку СПГ во Вьетнам, использование существующей и развитие новой инфраструктуры, включая строительство регазацификационного терминала СПГ и строительство новых газовых электростанций.

"Темпы роста экономики Вьетнама определяют дополнительный спрос на электроэнергию, который может быть обеспечен наиболее эффективным способом за счет развития газовой генерации, что открывает нам большие перспективы для роста поставок СПГ по конкурентной цене на рынок Вьетнама", - отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Новатэк" - крупнейший в России производитель СПГ. В настоящий момент компания реализована один крупнотоннажный проект "Ямал СПГ" на 16,5 млн тонн СПГ в год. В 2023 года будет запущена в эксплуатацию первая линия второго завода - "Арктик СПГ-2".