Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Москву 13 июня

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович совершит визит в Москву 13 июня для обсуждения с министром энергетики РФ Александром Новаком проблемы транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года и проведения новой трехсторонней министерской встречи по газу. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Еврокомиссии.

"Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович намерен совершить визит в Москву для обсуждения вопросов транзита газа 13 июня", - сообщили в ЕК.

Ранее в среду источник ТАСС в институтах ЕС сообщил, что Шефчович после переговоров на Украине планирует совершить визит в Россию 13 июня, в ходе которого он встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком и другими представителями российского руководства. Главной темой переговоров станет проведение трехсторонней встречи по газу на министерском уровне для обсуждения вопроса продолжения газового транзита через Украину после истечения контракта в 2019 году.

"Евросоюз по итогам предыдущего раунда переговоров внес предложение для обсуждения Украиной и Россией, на основании которого возможен компромисс для сохранения украинского транзита", - отметил источник.