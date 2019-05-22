Россия получила право на поставки мяса в Венесуэлу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия получила право на поставки говядины, свинины и мяса птицы в Венесуэлу из регионов, свободных от заболеваний животных, в частности, от африканской чумы свиней, ящура и гриппа птиц. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как отмечается, представители Россельхознадзора и Министерства сельского хозяйства Венесуэлы провели встречу, по итогам которой стороны подписали три ветеринарных сертификата, определяющих условия поставки в Венесуэлу говядины, свинины и мяса птицы.

Заместитель министра сельского хозяйства Венесуэлы по вопросам животноводства Вильмер Алькасар выразил готовность рассмотреть предложения Россельхознадзора о расширении списка российских предприятий-экспортеров, которые смогут поставлять свою продукцию после инспекций венесуэльскими специалистами. В последующем не исключена возможность передачи права инспектирования предприятий для включения их в соответствующие венесуэльские реестры Россельхознадзору.

В Россельхознадзоре также сообщили о том, что венесуэльская сторона в ходе переговоров подтвердила свою заинтересованность в разработке и импорте российских вакцин против ящура, а также готовность заключить соглашение об организации производства таких вакцин на территории Венесуэлы. В связи с этим в ближайшее время будет направлено приглашение российским ученым посетить венесуэльские лаборатории по болезням животных для обмена опытом и организации совместной работы.