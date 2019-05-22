Реконструкция трассы из Петербурга в Финляндию обойдется в 8,65 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 8,65 млрд рублей выделят из бюджета России на реконструкцию 35-километрового участка трассы "Скандинавия" от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией к 2021 году. Соответствующий конкурс объявило ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог Северо-Запад".

"Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения на объекте: реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой. Начальная стоимость работ - 8,65 млрд рублей", - говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

Планируется провести капитальный ремонт указанного участка, двух мостов, путепровода, развязки и надземного пешеходного перехода. Исполнитель по контракту должен завершить их до 30 ноября 2021 года. Работы планируется выполнить на участке от 65-го до 100-го км.

Отмечается, что после реконструкции дороги в течение 20 лет ее использования будет получен чистый дисконтированный доход в объеме 1,3 млрд рублей при рентабельности 6,84% годовых.

Трасса "Скандинавия" является частью федеральной дороги М10.