Россия поставит Вьетнаму в рамках соглашения свои решения в сфере IT

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. РФ договорилась с Вьетнамом о поставке на его рынок своих IT-решений в области электронного правительства, информационной безопасности и "умного города". Об этом говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи РФ.

"Соответствующие соглашения с ведущим поставщиком телекоммуникационных и IT-услуг Вьетнама - Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) - заключили российские компании "Ростелеком", "Альтарикс", Kaspersky Lab, FORS и Netris. Церемония подписания этих документов прошла в среду в Москве в рамках встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука", - говорится в сообщении.

По данным министерства, VNPT возьмет на себя взаимодействие с клиентами, координацию предпродажных процессов, содействие "Ростелекому" при внедрении технических решений, а тот будет оказывать техническую поддержку, участвовать в предпродажных процессах и осуществлять внедрение клиентских решений, а также выполнять совместно со специалистами VNPT научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере новых технологий (технологии кибербезопасности, облачных вычислений, больших данных, искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности).

"Минкомсвязь видит большой экспортный потенциал у российских IT-продуктов. Многие страны проявляют к ним повышенный интерес. Реализация сегодняшних договоренностей с Вьетнамом фактически станет первым кейсом масштабного пакетного экспорта наших IT-решений. Но я уверен, что за Вьетнамом последуют и другие страны", - цитирует пресс-служба слова замглавы Минкомсвязи РФ Михаила Мамонова.

В настоящее время Минкомсвязь совместно с канцелярией правительства Вьетнама готовит дорожные карты сотрудничества обеих стран по созданию системы электронного правительства и Национального центра кибербезопасности (SOC) во Вьетнаме. Кроме того, согласована реализация пилотного проекта в рамках создания SOC и четырех пилотных проектов по развертыванию в Ханое отдельных элементов "умного города": сервисов по обработке жалоб и по онлайн-опросам, платформы видеонаблюдения, а также "Системы-112". Сроки реализации пилотных проектов - с мая по октябрь 2019 года.