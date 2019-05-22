Эксперт: переход на 5G для российских операторов не будет финансово болезненным

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские операторы смогут перейти на 5G без существенных финансовых потрясений. Такой прогноз озвучил в среду старший директор, глава отдела корпораций Россия/СНГ Fitch Ratings Николай Лукашевич во время делового мероприятия Fitch Ratings "Телекомы: поиск баланса между развитием и регулированием".

"На наш взгляд, скорее всего, само по себе развертывание сети 5G не будет излишне болезненным для операторов. Мы видели это на примере 4G, когда операторы в принципе замещали capex на 2G и 3G - capex на 4G. Если посмотреть на абсолютные цифры, если даже предположить, что это 70% от выручки, и разделить это на пять лет, то это примерно получается по 15% от выручки в год. В целом это коррелирует с теми цифрами по capex, которые мы видим сейчас", - сказал он.

Кроме этого, во время мероприятия Лукашевич особое внимание уделил возможности создания единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G. "Подход регулятора, который мы понимаем, и он готов был бы его приветствовать - это создание единого инфраструктурного оператора. Но регулятор не хочет навязывать это решение, а хочет, чтобы операторы сами между собой договорились о том, что это необходимо сделать. На наш взгляд, очень вероятно, что будет создан либо единый оператор, либо будет некая структура или соглашение в отрасли, когда они [операторы] будут активно делиться инфраструктурой 5G", - добавил он.

По оценке Лукашевича, сегодня есть две команды в отрасли - это "Ростелеком", "Мегафон" и Tele2, которые согласны с идеей о создании единого оператора. С другой стороны, есть МТС, который против, и Veon (принадлежит 100% "Вымпелкома" - бренд "Билайн"), который тоже против, но готов выслушивать аргументы. "Состоится единый оператор или нет - будет зависеть в том числе от позиции регулятора и от тех стимулов, которые он готов будет предложить операторам, готовым сотрудничать между собой", - пояснил он.

По оценке агентства, 5G придет в Россию существенно позже, чем в Европу, где уже прошли некоторые конкурсы по выделению частот. Однако это может помочь российским операторам не совершать ошибок заграничных коллег, которые наверняка возникнут на первом этапе развертывания сети.

История вопроса

В феврале этого года стало известно, что совместное предприятие "Ростелекома" и "Мегафона" может предложить Минкомсвязи РФ расширить пилотные зоны для тестирования сети связи пятого поколения. По данным главы "Ростелекома" Михаила Осеевского, СП уже вырабатывает конкретные модели технической реализации того, как можно создать сети на существующей инфраструктуре. Вопрос о вхождении МТС и "Вымпелкома" в СП пока не обсуждается.

В ноябре 2018 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах по совместному развитию сетей 5G в России, а в январе 2019 года - о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил Осеевский на ПМЭФ-2017. Его поддержали главы "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2, а президент МТС Андрей Дубовсков отметил, что для оператора вопрос создания единого инфраструктурного оператора "неочевиден".

Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.