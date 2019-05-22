ЦБ разрешил "АвтоВАЗу" не раскрывать информацию

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг".

"Банк России 22 мая 2019 года принял решение освободить публичное акционерное общество "АвтоВАЗ" от обязанности осуществлять раскрытие информации", - говорится в сообщении.

Данное решение Банка России вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус, сообщил регулятор.

В конце 2018 года совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и французской Renault - Alliance Rostec Auto B.V. - довело свою долю в "АвтоВАЗе" до 100% в результате выкупа акций у миноритариев.

"АвтоВАЗ" в начале марта подал заявку о делистинге своих акций с Московской фондовой биржи.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.