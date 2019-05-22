В Северной Осетии разработали программу развития АПК на 2019-2023 годы

ТАСС, 22 мая. Власти Северной Осетии разработали программу развития агропромышленного комплекса (АПК) на 2019-2023 годы. Об этом сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ Алексея Гореева по итогам его встречи с главой республики Вячеславом Битаровым.

"Руководитель региона проинформировал вице-премьера о развитии агропромышленного комплекса Северной Осетии. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания разработана соответствующая приоритетная программа на 2019-2023 годы, в рамках которой в течение пяти лет планируется увеличить маточное поголовье крупного рогатого скота молочного и мясного направления", - говорится в сообщении.

Вячеслав Битаров отметил, что для поддержки аграрной отрасли в 2018 году региону предоставили субсидии из федерального бюджета в размере 172 млн руб. В 2019 году объем государственной поддержки увеличили практически до 240 млн руб. Однако этих средств недостаточно для сохранения роста объемов производства в агропромышленном комплексе республики. В связи с этим глава обратился с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования из федерального бюджета в 2020 году.

Также руководитель республики рассказал об изношенности водопроводных сетей в сельских населенных пунктах республики, он составляет 70-80%. В некоторых селах сети изношены практически полностью. В 2020 году ряд объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов будет модернизирован, их реестр уже сформирован.

Гордеев отметил, что решить существующие задачи в регионе можно, в том числе, благодаря реализации федеральной государственной программы по комплексному развитию сельских территорий, разработанной Минсельхозом России. Обсуждение проекта госпрограммы прошло накануне в Воронежской области на выездном заседании правительственной комиссии по вопросам АПК под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Общий объем финансирования госпрограммы до 2025 года составит более 2,28 трлн рублей, где порядка 1,06 трлн рублей будут средства федерального бюджета, 1,05 трлн рублей - внебюджетные источники, и 174 млрд. - консолидированные региональные бюджеты. Часть задач по развитию российских сел будет решено за счет мероприятий других госпрограмм. В совокупном объеме государственная поддержка села по всем направлениям будет увеличена десятикратно, подчеркнул вице-премьер. По поручению зампреда озвученные главой региона вопросы будут проработаны на уровне профильных министерств и ведомств.