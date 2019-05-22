Доход губернатора Калининградской области в 2018 году превысил 3,5 млн рублей

КАЛИНИГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Калининградской области Антона Алиханова по итогам 2018 года превысили 3,5 млн рублей, по сравнению с 2017 годом они выросли на 748,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствую данные декларации главы области, опубликованные в среду на сайте регионального правительства.

По итогам года доходы Алиханова, согласно опубликованным данным, составили 3 млн 577 тыс. рублей, в том числе от использования недвижимого имущества и продажи транспортного средства. В 2017 году губернатор заработал 2 млн 829 тыс. рублей.

В собственности губернатора - квартира площадью 57,1 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 85,8 кв. м. Совместно с супругой он владеет также квартирой площадью 101 кв. м. В пользовании у главы области с семьей находятся квартиры площадью 80,9 и 248,3 кв. метров.

В прошедшем году губернатор продал находившийся в его собственности автомобиль Mitshubishi Outlander и приобрел Volkswagen Tiguan. Разница в уровне доходов в 2017 и 2018 годах объясняется продажей машины, уточнил ТАСС пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Супруга Алиханова, согласно декларации, в 2018 году доходы не получала.