Словакия ожидает качественную российскую нефть в ближайшие часы

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Поставки по нефтепроводу "Дружба" соответствующей стандартам российской нефти в ближайшие часы должны начаться в Словакию. Об этом сообщило в среду информационное агентство TASR со ссылкой на заявление компании-оператора национальных нефтепроводов Transpetrol.

"Transpetrol - единственный оператор системы словацких нефтепроводов начнет прокачку [российской] нефти национальным получателям, среди которых находится предприятие по переработке [российской] нефти - комбинат Slovnaft. Поставки [с территории Украины] должны начаться в вечерние часы в среду", - отмечается в документе.

Возобновление прокачки российской нефти в Словакию, поступающей транзитом через Украину, стала возможной после того, как экспертами было подтверждено, что она соответствует установленным стандартам. Transpetrol в этом заверили компания-оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснефть" и крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL.

В Словакию энергетическое сырье поступает по южной ветке нефтепровода "Дружба". В Братиславе расположено одно из крупнейших в Центральной Европе предприятий по переработке российской нефти - комбинат Slovnaft. Из-за проблем с качеством нефти объемы производства на нем временно сокращены. Проходят профилактические работы.

В конце апреля российская нефть, поставляемая по нефтепроводу "Дружба" в Европу, оказалась загрязнена органическими хлоридами. Транзит был приостановлен. В настоящее время решается вопрос об освобождении трубопровода от загрязненного сырья.