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РБК: Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Банк получил контроль над 80% акций предприятия, отмечает издание

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сбербанк получил контроль над 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на выписку из кипрского реестра компаний, копия которой оказалась в распоряжении издания.

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"Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ", - сказано в публикации.

До середины мая 2019 года компанией Vikay на паритетных началах владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Владимир Калашников, у Сбербанка была лишь "золотая акция". Однако 17 мая все обыкновенные акции компании перешли в собственность структуры Сбербанка - SBPR Cyprus SPV. Остальные 20% Антипинского НПЗ принадлежат адвокату Николаю Егорову, отмечает РБК.

Представители Сбербанка и Мазурова отказались от комментариев изданию, также как и в компании Vikay Industrial.

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