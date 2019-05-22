Россияне смогут мгновенного пополнять брокерские счета через Систему быстрых платежей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Частные инвесторы смогут мгновенно пополнять брокерские счета и счета доверительного управления через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП). Данный сервис станет доступным до конца 2019 года, сообщается в пресс-релизе Московской биржи.

"Московская биржа, НАУФОР и НСПК провели презентацию новой схемы проведения платежей на базе системы быстрых платежей, которая позволит клиентам профессиональных участников фондового рынка мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления, используя систему выставления счетов в интернет-банк пользователя-клиента. Ожидается, что данный сервис будет доступен клиентам до конца 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, частные инвесторы получат возможность зачислить денежные средства, сформировав счет в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении брокерской компании, и подтвердив платеж через мобильное приложение своего банка.

По словам управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Анны Кузнецовой, подобный сервис позволит брокерам и их клиентам снизить издержки на перевод денежных средств, обеспечить мгновенные переводы денежных средств для приобретения ценных бумаг и тем самым повысить конверсию при привлечении клиентов онлайн.

Банк России с конца февраля запустил конкурента системе переводов Сбербанка Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября. Однако, по словам главы Сбербанка Германа Греф, договоренности с Банком России по подключению госбанка к СБП пока не достигнуты.