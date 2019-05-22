Ульяновский губернатор стал обладателем первой в России премии за развитие ветроиндустрии

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Первую премию Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) за вклад в развитие отрасли "Золотой ветер" вручили в среду губернатору Ульяновской области Сергею Морозову в ходе Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy).

"При развитии любого нового явления, рынка, при наличии законодательства, всех условий, всегда должен появиться один человек, который возьмет на себя все риски и смелость, который откроет двери для новой индустрии. Таким человеком в ветроэнергетике стал губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов", - сказал в ходе церемонии председатель РАВИ Игорь Брызгунов.

Ульяновскую область он ранее называл "родиной новой российской ветроэнергетики". Регион стал первой в России площадкой, где началось строительство ветропарка компании Fortum. По словам главы региона, к 2021 году планируется создать не менее семи ветропарков, их общая мощность составит 271 МВт. Ранее Морозов заявил о намерении Ульяновской области к 2024 году выйти на производство 1 ГВт электроэнергии в год с помощью ветра.

Премия Российской ассоциации ветроиндустрии "Золотой ветер" была учреждена в феврале 2019 года. Она будет ежегодно вручаться в четырех номинациях: "За вклад в развитие ветроэнергетики в России", "За вклад в развитие индустрии производства ветрогенераторов в России", "За вклад в развитие строительства ветропарков в России", "За вклад в создание инновационных конструкций субмегаваттных ветрогенераторов и систем энергоснабжения с их использованием". Кандидаты выдвигаются ассоциацией и выбираются на конкурсной основе.

Форум проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).