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Советник Зеленского заявил, что создание газотранспортного консорциума - в интересах Киева

Александр Данилюк отметил необходимость максимально деполитизировать транспортировку

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что создание газотранспортного консорциума - в интересах Украины и команда главы государства поддерживает его создание.

"Естественно, этот вопрос поднимался, естественно, консорциум - в интересах Украины, - сказал он в среду в эфире телеканала Newsone. - Потому что первая причина - газотранспортную систему необходимо модернизировать, это требует очень больших финансовых ресурсов, лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры".

Кроме того, Данилюк добавил, что "транспортировку газа нужно максимально деполитизировать, консорциум - это и есть возможность этого достигнуть, поэтому мы поддерживаем консорциум, и этот вопрос поднимался", - подытожил он.

Ранее власти Украины, чтобы сохранить работоспособность украинской газотранспортной системы (ГТС), заявили о необходимости создать газотранспортный консорциум с привлечением крупного международного партнера по ее управлению. В то же время, по мнению лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, такой консорциум может быть создан только при обязательном участии России. Украина не имеет альтернативы российскому газу, и компаниям, управляющим украинской ГТС, все равно придется договариваться с Россией о транзите газа по территории Украины, заявил он.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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