Германия выступает против экстерриториальных санкций США

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Германии приняло к сведению заявления американской стороны о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", но принципиально выступает против ограничительных мер, которые могут иметь экстерриториальные последствия. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Берлине представитель германского министерства экономики и энергетики.

"Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их. Мы в принципе отвергаем санкции, имеющие экстерриториальное воздействие", - сказала она.

Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Белый дом неоднократно грозил ввести санкции в отношении проекта и его европейских участников. Американские власти заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - финансируют 50% проекта.