Рязанская компания может начать экспорт органических удобрений в Намибию

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Рязанская компания "Экорост" может начать поставки органических удобрений в Намибию. Об этом, как сообщает в среду пресс-служба полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), шла речь на встрече вице-премьера - полпреда в ДФО Юрия Трутнева с управляющим директором намибийского Агентства по развитию сельскохозяйственного бизнеса "Агрибуздев".

"Экспорт российских органических удобрений и восстановителей почвы, а также локализация производства указанной продукции в Намибии обсуждался на встрече заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с управляющим директором намибийского Агентства по развитию сельскохозяйственного бизнеса "Агрибуздев" Петрусом Уугвангой и коммерческим директором ООО "Экорост" Александром Каменевым", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас "Экорост" планирует наладить сотрудничество с намибийской стороной для поставок удобрений, которыми предполагается обрабатывать 70 тыс. га земли. На первом этапе предполагается организовать тестовую поставку и применение удобрений при выращивании латука, шпината и томатов на полях площадью до 1 га.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намерено поддержать проект, отмечается в сообщении. Также оно обсуждает с рязанской компанией возможность строительства предприятия по производству удобрений на Дальнем Востоке для поставок местным аграриям и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Агрибуздев" - госкомпания, учрежденная в Намибии в 2011 году для развития агропромышленного сектора. Она курирует реализацию программы "Зеленая схема", направленной на диверсификацию местного сельскохозяйственного производства. Под управлением компании находятся 11 проектов.