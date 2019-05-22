Энергопотери в Ингушетии планируется снизить к 2022 году до 20%

МАГАС, 22 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии подпишут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение c МРСК Северного Кавказа, благодаря реализации которого к 2022 году планируется снизить потери электроэнергии до 20%. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова.

По информации пресс-службы, соглашение не является инвестиционным.

"Евкуров встретился с гендиректором ПАО "МРСК Северного Кавказа" Виталием Ивановым, стороны намерены подписать соглашение на ПМЭФ. Оно предполагает внедрение интеллектуальной автоматизированной системы, которая будет отправлять показания о потребленном ресурсе с каждого счетчика в офисы МРСК. К 2022 году предполагается снизить потери электроэнергии в сетях "Ингушэнерго" до уровня 19,94% от отпуска в сеть", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения правительство региона подготовит программу финансового оздоровления предприятий, также документ предполагает доведение уровня тарифов на услуги ЖКХ до 100% оплаты по обязательствам перед ПАО "МРСК Северного Кавказа". Это позволит улучшить как платежную дисциплину, так и снизить дебиторскую задолженность, предполагают стороны.

"Документ нацелен на решение таких задач, как формирование благоприятного инвестиционного климата на территории республики, техническое перевооружение, а также модернизацию электросетевого комплекса с применением технологий "цифровизации" в рамках реализации инвестиционной программы филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго", - передает пресс-служба.

ПМЭФ проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2019 году форум пройдет с 6 до 8 июня.