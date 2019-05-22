Мощность ульяновских ветропарков к 2035-2040 годам планируют увеличить до 1 ГВт

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют нарастить суммарную мощность ветропарков в регионе до 1 ГВт к 2035-2040 годам. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Сергей Морозов в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy), который с 22 по 24 мая проходит в Ульяновске.

В 2018 годах сообщалось о планах довести суммарную мощность ветропарков до 1 ГВт к 2030 году.

"Сегодня мы провели ветроизмерения суммарной мощностью на 600 МВт, параллельно мы готовим дополнительные ветроизмерения еще на 400 МВт. Таким образом, мы хотели бы выйти до 2035-2040 года на производство не менее 1 ГВт", - сказал Морозов, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам губернатора, к 2030 году ветропарки должны вырабатывать почти 30% объема энергии, потребляемой регионом сейчас. "Через десять лет у Ульяновской области будет серьезное выгодное преимущество с точки зрения цены и качества того товара (альтернативной энергии - прим. ТАСС), который мы будем производить", - уверен Морозов.

Он уточнил, что альтернативная отрасль позволит обеспечить рабочими местами не одну тысячу человек и "получать хороший доход в муниципальный и региональный бюджеты".

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго и Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).