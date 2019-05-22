Приморская компания откроет производство упаковки в СЭЗ Намибии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Приморская компания откроет производство упаковки в свободной экономической зоне (СЭЗ) порта Уолфиш Бэй в Намибии. Об этом в среду сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.

"Проект рассчитан на упаковку около 100 тыс. т круп в год и позволит обеспечить значительный рост товарооборота между нашими странами. "МКР Капитал" планирует создать в свободной экономической зоне порта Уолфиш Бэй упаковочное производство, обеспечивающее конкурентоспособность продукции в данном регионе", - приводятся в сообщении слова генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонида Петухова, который был участником встречи заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с представителями дальневосточной и намибийской компаний.

Поясняется, что на встрече обсуждались также перспективы экспорта высококачественного риса и строительства транспортно-логистического комплекса для поставок риса в Намибию и другие страны Сообщества развития Юга Африки.

Компания "МКР Капитал" совместно с японской компанией "Соджиц" реализует в Приморском крае проект по выращиванию и переработке риса, сои, рапса. Генеральный директор компании "МКР Капитал" Михаил Крылов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году сообщал ТАСС о намерении реализовать в Приморском крае в 2019 году инвестиционный проект по созданию рисоводческого предприятия с применением японских технологий. Объем совместных российско-японских инвестиций в проект - 100 млн долларов.