Автомобильный завод Derways в КЧР планирует начать сборку автомобилей Ravon в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 23 мая. /ТАСС/. Единственный производитель автомобилей в Карачаево-Черкесии (КЧР) автозавод Derways во II полугодии 2019 года запустит производство автомобилей Ravon, сообщил в среду глава республики Рашид Темрезов.

"В качестве одного из возможных вариантов запуска процесса сборки автомобилей мы видим следующий: в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан были утверждены перспективные совместные проекты, в число которых включен проект фирмы Derways. Со второго полугодия завод планирует начать реализацию проекта по сборочному производству автомобилей марки Ravon", - сказал Темрезов, выступая с посланием депутатам регионального парламента.

По словам главы региона, в настоящий момент автомобильный завод проходит процедуру сертификации производства.

Автомобильная компания Derways была организована в 2002 году как первая частная компания по производству и сборке автомобилей. На территории в 23,5 га расположены корпуса для сборки автомобилей, сварки и окраски. Производство оснащено современной линией для испытаний и контроля качества собранных автомобилей.