Тигран Худавердян назначен управляющим директором группы компаний "Яндекса"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян назначен на должность управляющего директора группы компаний "Яндекса". Об этом говорится в сообщении компании.

"Тигран очень давно работает в "Яндексе", знает бизнес вдоль и поперек и пользуется уважением в компании. Благодаря тому, что Тигран займется текущим руководством в должности управляющего директора, я смогу сконцентрироваться на более широких стратегических задачах", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы компаний "Яндекса" Аркадия Воложа.

По информации компании, Худавердян пришел в "Яндекс" в апреле 2006 года. За время работы в компании он руководил несколькими сервисами, включая "Яндекс.Браузер" и "Яндекс.Навигатор". В 2015 году он перешел в "Яндекс.Такси" на должность генерального директора, а в 2018 году, когда "Яндекс" и Uber объединили свои бизнесы онлайн-заказа такси в России и соседних странах, Худавердян возглавил новую компанию.

Также в пресс-службе компании отметили, что гендиректором объединенной компании "Яндекс.Такси" станет Даниил Шулейко. Он работает в "Яндексе" с 2015 года и занимал должность операционного директора с момента объединения бизнесов. "Управление бизнесом "Яндекс.Такси" переходит в руки Даниила, и я этому рад, он успешный предприниматель и прекрасно зарекомендовал себя на должности операционного директора объединенной компании и будет отличным руководителем, который сможет воплотить в жизнь амбициозные планы сервиса по росту", - заключил Волож.